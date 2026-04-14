講談社から、東京ディズニーリゾートの“ショップ”に特化した初めてのガイドブック「東京ディズニーリゾート SHOPガイド」が登場。東京ディズニーリゾートでのお買い物がもっと楽しくなる、全80店舗を深堀りした一冊です☆ 講談社「東京ディズニーリゾート SHOPガイド」 定価：2,200円（税込）発売予定：2026年4月16日（木）販売店舗：全国の書店、Amazonなど 講談社が、東京ディズニーリゾートのショッピン