講談社から、東京ディズニーリゾートの“ショップ”に特化した初めてのガイドブック「東京ディズニーリゾート SHOPガイド」が登場。

東京ディズニーリゾートでのお買い物がもっと楽しくなる、全80店舗を深堀りした一冊です☆

講談社「東京ディズニーリゾート SHOPガイド」

定価：2,200円（税込）

発売予定：2026年4月16日（木）

販売店舗：全国の書店、Amazonなど

講談社が、東京ディズニーリゾートのショッピングをより深く楽しむためのガイドブック「東京ディズニーリゾート SHOPガイド」を発売。

「パークに行ったら必ずお買い物したい」「どこのショップへ行ったらいいか悩んでしまう」という方に向けた、初の「ショップだけに特化・深掘りした」ガイドブックです☆

「東京ディズニーリゾート SHOPガイド」では、東京ディズニーランドと東京ディズニーシーのショップ、全80店舗をテーマランドおよびテーマポート別に紹介。

パーク内のショップは、ただお買い物をするだけの場所ではありません。

ワールドバザールのクラシックな街並みや、イタリアを旅しているようなミラコスタ通りのお店たちなど、各店舗にはこだわりのバックグラウンドストーリーやコンセプトが存在します。

冊子内では、知らないと見逃してしまうウィンドウやディスプレイの見どころを、バックグラウンドストーリーとともに詳しく解説。

美しいマップやデザインとともに、まるでショップ巡りの旅へ出かけるような体験が楽しめます。

定番のショップガイドに加えて、読み応えたっぷりの特集ページも充実。

2026年9月に開園25周年を迎える東京ディズニーシーのアニバーサリーイベント「スパークリング・ジュビリー」の最新グッズをピックアップしています。

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また、1998年の初登場から現在まで、歴代のユニークなポップコーンバケットの変遷を振り返るクロニクル（年表）は必見です。

さらにお笑い芸人のぼる塾・田辺さんのショップ＆お菓子巡りのページでは、田辺さんが推す“パークでお買い物”の世界を紹介。

田辺さんによるお菓子の実食レポートも必見です。

ほかにもガラスへの名入れや切り絵、似顔絵など、パークならではのオリジナルグッズ情報や、スーベニアメダルの情報も掲載。

パークに行ったらどのお店を巡るか、計画を立てる際にも役立ちます。

そしてディズニーホテル内のショップやボン・ヴォヤージュ、イクスピアリの厳選ショップまで幅広くガイド。

パークに入る前や出た後にもお買い物が楽しめます。

特別付録として、パーク内の美しいショップの看板（サインボード）をデザインした「東京ディズニーリゾート サインボードコレクションカード」を収録。

ポストカードとして使えたり、切り取って折ることでお部屋に飾ったりして楽しむことができます。

また、東京ディズニーリゾートのパークチケットが当たるキャンペーンも実施中。

舞浜でのお買い物体験がぐっと濃密になること間違いなしの「東京ディズニーリゾート SHOPガイド」でも応募できます。

パークでのお買い物がもっと楽しくなる、東京ディズニーリゾートの“ショップ”に特化した初めてのガイドブック。

講談社の「東京ディズニーリゾート SHOPガイド」は、全国の書店、Amazonなどで購入できます。

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