◆園田競馬１日目（４月１４日）《下原理》３８勝。ゼンダンスカイ（１１Ｒ）でメイン制覇に燃える。「前走のようにゲートを出てくれたら」（◎）。ココロネ（１０Ｒ）は「距離短縮はプラスだが、１番枠がカギ」（○）。キーチファイター（８Ｒ）も「いい競馬が続いているので」（○）。ウルティモ（１２Ｒ）は「堅実に走っている印象がある」（○）。コスモカピタン（２Ｒ）も「休み明けなので、どこまでやれるか」（○）。