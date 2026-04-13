秋田書店は7月1日、STU48の甲斐心愛さんによる2nd写真集を発売します。■ローカルな鉄道やリゾートヴィラなど様々なシチュエーションで同誌は、タイの首都・バンコクと、タイのリゾート地であるプーケットをロケ地とした写真集。マレーシアで1年9カ月活動をしてきた境遇にかけて、実際にバンコクの民家で生活している様子から始まる内容での展開となっています。撮影は、ローカルな鉄道に乗って旅に出る様子をはじめ、プーケットの