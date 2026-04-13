BTSが4月9日、11日、12日、韓国・高陽総合運動場メインスタジアムにて＜BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’＞の初公演を成功裏に終えた。全3公演で約13万2,000人を動員した同地でのライブは、世界各国・地域の映画館でのライブビューイング(ライブ生中継)や、Global Superfan Platform「Weverse」を通じたライブ配信も行われ、計194の国と地域の観客が公演を共に楽しんだ。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。四方が開かれた360