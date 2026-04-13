BTSが4月9日、11日、12日、韓国・高陽総合運動場メインスタジアムにて＜BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’＞の初公演を成功裏に終えた。全3公演で約13万2,000人を動員した同地でのライブは、世界各国・地域の映画館でのライブビューイング(ライブ生中継)や、Global Superfan Platform「Weverse」を通じたライブ配信も行われ、計194の国と地域の観客が公演を共に楽しんだ。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。

四方が開かれた360度開放型のステージを中心に、1公演あたり約4万4,000人の観客が埋め尽くす圧巻の景色が会場に広がった。BTSのルーツとアイデンティティを込めたThe 5th Album『ARIRANG』収録曲が、韓国的な演出と融合し、一つの芸術作品のように具現化された。ステージ中央には、王宮である景福宮でかつて国賓を迎えて宴が催された建築“慶会楼”をモチーフにしたパビリオンが設置され、さらに韓国国旗“太極旗”の四隅を構成する“乾坤坎離(読み：けんこんかんり)”をコンセプトにしたサブステージが、観客との距離を一層縮めた。

公演は予想を上回る演出で客席を圧倒した。オープニングでは、スモークを手にして現れた仮面姿の集団の中からBTSが登場。The 5th Album『ARIRANG』収録曲「Hooligan」と「Aliens」を披露し、スタジアムを一気に祝祭の場へと変えた。「Run BTS」のステージでは、Jung Kookが飛行中のドローンカメラを掴み、一人称視点の映像を映し出すことで、オンライン視聴者にも臨場感を届けた。オープニングを終えたメンバーたちは、「約4年ぶりに『ARIRANG』というアルバムをリリースし、ツアーをすることになった。ARMY(BTSファンの呼称)の皆さんの声が、今日は本当によく聞こえる」と感慨深げに語り、公演の幕開けを告げた。

韓国的な情緒と現代的な感覚が融合したステージも印象的であった。「they don’t know ’bout us」では、ダンサーが持つカメラ機材に、伝統的な仮面“タル”を再解釈した映像を投影し、神秘的な世界観を演出した。タイトル曲「SWIM」では巨大な布を波のように操り、「Merry Go Round」では伝統舞踊「僧舞(スンム)」を思わせる優雅な動きが華やかに展開された。「NORMAL」では、LEDに映し出されたメンバーのシルエットが水墨画のようににじみ広がり、韓国的な美の頂点を見せた。

数万人の観客と一体となって作り上げたステージは圧巻だった。「FAKE LOVE」では、スタジアムを包み込むような掛け声が響き渡り、「Not Today」「MIC Drop」「FYA」「Burning Up (FIRE)」が立て続けに披露されると、会場の熱気は最高潮に達した。中でも「MIC Drop」の強烈なイントロが流れると、4万人余りの観客の歓声が一層大きくなった。さらに民謡「アリラン」をサンプリングした新曲「Body to Body」では、伝統舞踊「カンガンスルレ」を彷彿とさせるパフォーマンスと世界中から集まった観客による「アリラン」の大合唱、そして華やかなOFFICIAL LIGHT STICKの波が一体となり、壮大な光景を演出した。「IDOL」ではメンバーがトラックに沿って競技場全体を駆け回りながら観客一人ひとりと目を合わせ、「Butter」や「Dynamite」といったグローバルヒット曲へと熱気をつないだ。色とりどりの花火が夜空を彩り、幻想的な祭典を締めくくった。

BTSは公演の終盤、「心からの応援に感謝している。『BTS 2.0』という名の下で多くの変化を見せているが、最も重要なことは変わっていない。7人でこの活動を共にすることに決めた点、そして皆さんへの真心だ。この空間を満たしてくれた皆さんの心を一瞬たりとも軽く受け止めることなく、常に謙虚に歩んでいくので、僕たちを信じて温かく見守ってほしい」と感動的な思いを伝えた。続いて韓国の伝統的な挨拶である深いお辞儀をしたあと、「これからもお見せしたいステージがたくさんある。多様で格好いい姿で恩返しできる歌手になる」と語った。

公演は「Please」と「Into the Sun」を最後に、深い余韻の中で幕を閉じた。ツアーの幕開けを飾ったBTSは4月17日と18日の東京公演を皮切りに、北米、ヨーロッパ、南米、アジアなど34都市85公演を回る予定だ。東京公演の様子も全国346館の映画館でライブ生中継されるほか、Global Superfan Platform「Weverse」を通じてオンラインでもライブ配信される。

(P)&(C)BIGHIT MUSIC / Netflix

■The 5th Album『ARIRANG』

韓国発売日：2026年3月20日(金)

日本発売日：2026年3月21日(土)

▼販売サイト

◯BTS Weverse Shop：https://go.weverse.io/qt3S/rke18vnp

※本プロジェクトはWeverse Shop内のWeverse Japan国内発送商品が対象になります。

◯UNIVERSAL MUSIC STORE：https://umusic.jp/4HkVhaZb

※本アイテムは新サイト(UNIVERSAL MUSIC STORE)にて販売を行います。商品のご購入にあたっては新サイトにおける会員登録/アカウント有効化が必要となりますので、新サイト内特設ページ(上記リンク)に記載の手順に沿って、ご確認をお願いいたします。

◯その他CDショップ・オンラインショップ：https://bts.lnk.to/5thal_jpWE

■日本公演＜BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN JAPAN＞

4月17日(金) 東京ドーム

open16:30 / start18:30

4月18日(土) 東京ドーム

open13:00 / start15:00

■＜BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’＞ライブビューイング

特設ページ：http://btsliveviewing.jp

▼チケット販売

一般先着販売：4月6日(月) 18:00よりローソンチケットにて

https://l-tike.com/cinema/mevent/?mid=777224

▼上映日時

4月11日(土)19:00上映開始 (本会場：韓国・高陽総合運動場)

4月17日(金)18:30上映開始 (本会場：日本・東京ドーム)

4月18日(土)15:00上映開始 (本会場：日本・東京ドーム)

▼上映会場

全国各地の映画館 ※公演日ごとに上映劇場が異なります。

詳細は下記URLより

・4月11日(土)公演：https://bit.ly/BTS-ARIRANG-GOYANG-LV-THEATER

・4月17日(金)公演：https://bit.ly/BTS-ARIRANG-JAPAN1-LV-THEATER

・4月18日(土)公演：https://bit.ly/BTS-ARIRANG-JAPAN2-LV-THEATER

■『BTS POP-UP : ARIRANG』

【SHIBUYA TSUTAYA 1F】

開催期間：3月30日(月)〜4月29日(祝/水)

営業時間：3月30日(月)15:00〜21:00／3月31日(火)以降 10:00〜21:00

【東京ミッドタウン ガレリアB1 アトリウム】

開催期間：4月3日(金)〜4月19日(日)

営業時間：全日11:00~20:00

【東京ミッドタウン日比谷 1F アトリウム】

開催期間:4月7日(火)〜4月18日(土)

営業時間：全日11:00~20:00

▼入店予約方法

Weverse Ticket入店予約サイトよりご予約いただけます。

入店予約サイトは3月24日(火)11:00より公開いたします。

■『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN JAPAN』カスタマイズ缶イベント

※カスタマイズ缶イベントは、自分だけのオリジナルお菓子缶を作ることができるイベント。事前に予約購入した「カスタマイズ缶セット」をイベントスペースで受け取り、その場でステッカーを貼るなどのカスタマイズをお楽しみいただけます。

※予約制

開催日程：4月3日(金)〜4月19日(日)

開催時間：全日11:00~21:00

開催場所：MIYASHITA PARK