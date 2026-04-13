ユニクロのグラフィックTシャツブランド「UT」が、任天堂の人気ゲームソフト「スーパーマリオブラザーズ」の世界観を基にしたアニメーション新作映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」の公開を記念してコラボTシャツを4月24日に販売開始します。【写真】えっ！かわいい！ピノキオが…ヨッシーが！全デザイン一挙にチェック！Tシャツはメンズ4柄（1990円、以下、税込み）、キッズ4柄（990円）。マリオやル