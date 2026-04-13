巨匠スティーブン・スピルバーグは、現在もハリウッドの最前線を駆け抜けながら、常に同時代のフィルムメイカーによる作品に目を光らせている人物のひとりだ。『ワン・バトル・アフター・アナザー』（2025）や『トップガン マーヴェリック』（2022）、さらには『RRR』（2022）など数々の作品に称賛を送ってきた。 最新作『ディスクロージャー・デイ』（7月10日公開）で久々に“