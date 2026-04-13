ウィル・サモン記者が報じたロースター変更

ドジャースは12日（日本時間13日）、本拠地でのレンジャーズ戦に2-5で敗れた。今季成績を11勝4敗とし、依然としてナ・リーグ西地区首位をキープ。13日（同14日）からはメッツとの3連戦に臨む。強豪球団との対戦を前にして、“厄介な敵”が加わることになりそうだ。

日本時間5時過ぎにプレーボールを迎えた一戦は午前8時10分に終了した。大谷翔平投手が2試合連続の先頭打者弾を放って先制したものの、佐々木朗希投手が逆転を許し、そのまま敗れた。

約1時間後、ドジャースが次カードで対戦するメッツ番のウィル・サモン記者（米メディア「ジ・アスレチック」）は自身のX（旧ツイッター）を更新し、メッツの新たな動きを伝えた。

「攻撃のテコ入れを必要とする低迷中のメッツ、外野手トミー・ファムを昇格へ」とし、38歳ベテランがメジャーに合流することになるという。通算144本塁打、出塁率.344の外野手は開幕前にメッツとマイナー契約を結んだ。目下5連敗中のメッツは天才フアン・ソト外野手が故障離脱し、打線が低迷。ファムには外野のデプス向上が期待される。

大事なリーグ優勝を争う上での負けられない相手。メッツのファム昇格には様々な声が飛んだ。「レッツゴー！ トミー」「なんてこった！」「おかえりファム」と歓迎する反応のほか、過去に様々な問題を起こしていることから「本当に助けになるのか？」「ロッカールームの癌が」「マジかよ」「ロッカールームの嫌われ者だ。いい仕事したな、スティーブ・コーエン」と批判的な声も少なくなかった。（Full-Count編集部）