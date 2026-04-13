新生活や新年度などで何かと忙しい春。そんなときこそ、しっかり食べて身体をいたわりたいですよね。手作りの「万能だし」があればそれだけで味が決まるから、時短でごはんが作れます。だしの作り方も材料を軽く炒ってからミキサーにかけるだけだったり、鍋に入れて火にかけるだけだったりと意外と簡単。身体にやさしいのも嬉しいポイントです！常時しておきたい！便利な手作り万能だし万能粉末だし この投稿をInstagramで