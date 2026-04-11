ロックバンド「TRICERATOPS」の和田唱（50）が10日、自身のインスタグラムを更新。2019年に他界した夫でイラストレーターの和田誠さんとの幼少期のショットを公開した。「Happy 90th birthday to my dad!!」と記し、誠さんの“90歳”の誕生日を祝福。「親父が生きていれば今日で90歳！誕生日おめでとう」とつづった。「こっちは変わらず大好きな事を仕事にして生きてるよ。ルールにハマらない事を教えてくれてありがとう」と