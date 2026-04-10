為替の未来を、AIに聞く時代へ！FX専門AIアドバイザー搭載アプリ「FX AI ラボ」配信開始
株式会社Blackstarは、AI技術を活用したFX情報・分析アプリ「FX AI ラボ」を、2026年4月5日よりApp Store（iOS）にて配信開始した。「AIがFXの売買タイミングを教えてくれる時代が来た」--そう言い切っても過言ではない機能を、無料から使えるアプリとして提供する。
■なぜ今、このアプリなのか
FX市場は1日の取引高が約7兆ドルに上る世界最大の金融市場だ。しかし国内の個人FXトレーダーの多くは、「何を見ればいいかわからない」「ニュースが相場にどう影響するかわからない」という情報格差の中でトレードを余儀なくされている。
FX AI ラボは、この情報格差をAIの力で埋めることを目的に開発された。
従来のFXアプリが「取引ツール」だとすれば、FX AI ラボは「AIと一緒に考える相場分析パートナー」だ。
取引機能は持たず、情報収集・分析・判断根拠の理解に特化することで、FX初心者でも迷わず使える設計を実現した。
■業界初水準の機能：FX専門AIアドバイザー
本アプリ最大の特徴は、FXに特化してチューニングされたAIアドバイザーとの対話機能だ。
汎用チャットボットではなく、最新の為替市場データをリアルタイムで参照しながら日本語で回答するAIを搭載している。以下のような問いに、根拠付きで即座に答えることが可能だ。
・「ドル円は今後どうなる？」→ 最新ニュース・テクニカル指標を踏まえた見解を提示
・「今日の米雇用統計はドル円にどう影響する？」→ 経済指標の市場影響を即座に解説
・「RSIが70を超えたとき、売りのサインになる？」→ テクニカル分析を初心者向けにわかりやすく説明
「FXのことなら、AIに直接聞ける」--この体験は、従来のFXアプリには存在しなかったものだ。
■5つのコア機能
1. 毎朝のAIピック（売買シグナル）
AIが前日のニュースとテクニカル指標を総合分析し、当日注目の通貨ペアを3〜5件、信頼度スコア（1〜5段階）付きで毎朝配信する。ファンダメンタルズとテクニカルの両面から根拠を提示し、翌日には的中率を公開する。
「AIが本当に当たるのか」を隠さず開示するこの設計は、業界でも稀な誠実さだ。
2. FX専門AIアドバイザー（チャット）
FXに特化したAIが最新市場データを参照しながら日本語で回答する。無料プランでも1日5回利用可能だ。
3. ニュースAI分析
国内外の主要FXニュースを自動収集し、AIが「円安要因」「円高要因」「中立」などの影響ラベルと10段階スコアで瞬時に判定する。3行AI要約で忙しい朝でもポイントを素早く把握できる。
4. TradingView連携リアルタイムチャート
本格的なローソク足チャートと主要テクニカル指標をアプリ内で閲覧可能だ。横画面フルスクリーンに対応している。
5. 経済指標カレンダー（AI影響度付き）
重要経済指標をAIが影響度付きで一覧表示する。発表前のプッシュ通知にも対応している。
■「学ぶ」から「実践」まで一気通貫：FX白熱教室との連携
FX AI ラボは、FX学習サイト「FX白熱教室」と連携している。
アプリで相場を分析しながら、FX白熱教室でチャートの見方・テクニカル分析を体系的に学ぶことができる。無料デモトレードもアプリ内から直接アクセス可能だ。「分析→学習→実践」の一気通貫サイクルを、スマートフォン1台で完結させることができる。
■料金プラン
※年額プランは月換算約667円。月額に比べ約33%お得。
■対応通貨ペア
USD/JPY・EUR/JPY・GBP/JPY・AUD/JPY・EUR/USD・GBP/USD（全6ペア）
■ダウンロード・関連リンク
App Store：FX AI ラボ
公式サイト：https://fxailab.ecoledefx.xyz
プライバシーポリシー：https://fxailab.ecoledefx.xyz/privacy
利用規約：https://fxailab.ecoledefx.xyz/terms/
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■なぜ今、このアプリなのか
FX市場は1日の取引高が約7兆ドルに上る世界最大の金融市場だ。しかし国内の個人FXトレーダーの多くは、「何を見ればいいかわからない」「ニュースが相場にどう影響するかわからない」という情報格差の中でトレードを余儀なくされている。
従来のFXアプリが「取引ツール」だとすれば、FX AI ラボは「AIと一緒に考える相場分析パートナー」だ。
取引機能は持たず、情報収集・分析・判断根拠の理解に特化することで、FX初心者でも迷わず使える設計を実現した。
■業界初水準の機能：FX専門AIアドバイザー
本アプリ最大の特徴は、FXに特化してチューニングされたAIアドバイザーとの対話機能だ。
汎用チャットボットではなく、最新の為替市場データをリアルタイムで参照しながら日本語で回答するAIを搭載している。以下のような問いに、根拠付きで即座に答えることが可能だ。
・「ドル円は今後どうなる？」→ 最新ニュース・テクニカル指標を踏まえた見解を提示
・「今日の米雇用統計はドル円にどう影響する？」→ 経済指標の市場影響を即座に解説
・「RSIが70を超えたとき、売りのサインになる？」→ テクニカル分析を初心者向けにわかりやすく説明
「FXのことなら、AIに直接聞ける」--この体験は、従来のFXアプリには存在しなかったものだ。
■5つのコア機能
1. 毎朝のAIピック（売買シグナル）
AIが前日のニュースとテクニカル指標を総合分析し、当日注目の通貨ペアを3〜5件、信頼度スコア（1〜5段階）付きで毎朝配信する。ファンダメンタルズとテクニカルの両面から根拠を提示し、翌日には的中率を公開する。
「AIが本当に当たるのか」を隠さず開示するこの設計は、業界でも稀な誠実さだ。
2. FX専門AIアドバイザー（チャット）
FXに特化したAIが最新市場データを参照しながら日本語で回答する。無料プランでも1日5回利用可能だ。
3. ニュースAI分析
国内外の主要FXニュースを自動収集し、AIが「円安要因」「円高要因」「中立」などの影響ラベルと10段階スコアで瞬時に判定する。3行AI要約で忙しい朝でもポイントを素早く把握できる。
4. TradingView連携リアルタイムチャート
本格的なローソク足チャートと主要テクニカル指標をアプリ内で閲覧可能だ。横画面フルスクリーンに対応している。
5. 経済指標カレンダー（AI影響度付き）
重要経済指標をAIが影響度付きで一覧表示する。発表前のプッシュ通知にも対応している。
■「学ぶ」から「実践」まで一気通貫：FX白熱教室との連携
FX AI ラボは、FX学習サイト「FX白熱教室」と連携している。
アプリで相場を分析しながら、FX白熱教室でチャートの見方・テクニカル分析を体系的に学ぶことができる。無料デモトレードもアプリ内から直接アクセス可能だ。「分析→学習→実践」の一気通貫サイクルを、スマートフォン1台で完結させることができる。
■料金プラン
※年額プランは月換算約667円。月額に比べ約33%お得。
■対応通貨ペア
USD/JPY・EUR/JPY・GBP/JPY・AUD/JPY・EUR/USD・GBP/USD（全6ペア）
■ダウンロード・関連リンク
App Store：FX AI ラボ
公式サイト：https://fxailab.ecoledefx.xyz
プライバシーポリシー：https://fxailab.ecoledefx.xyz/privacy
利用規約：https://fxailab.ecoledefx.xyz/terms/
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