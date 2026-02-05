貴重な瞬間が公開JAMSTEC（国立研究開発法人海洋研究開発機構）は2026年2月3日、地球深部探査船「ちきゅう」が南鳥島沖において、深海6000mからレアアース泥を回収する様子を捉えた映像を公開しました。【映像】スゴい..これが深海6000mから「レアアース泥を回収する瞬間」です「ちきゅう」は、日本最東端の島である南鳥島（東京都小笠原村）周辺海域における国産レアアースの採掘に向け、レアアース泥採鉱システムの接続試験を