中止を伝える看板＝横浜スタジアム１０日に横浜スタジアムで予定されていた横浜ＤｅＮＡ─広島１回戦は降雨のため、今季初の雨天中止となった。相川監督は「中継ぎは登板が多くなっているので、チームにとっては本当にありがたい」と前向きに語った。先発予定だった東は１１日にスライド登板する。チームはここまで３勝８敗と苦戦が続くが、「起爆剤となる投球ができるように。気負いすぎず自分のやるべきことをしっかり見定め