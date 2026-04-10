1月8日朝、東京都大田区の自宅マンションで音響会社社長・河嶋明宏さん（44）が密室状態の部屋で血まみれの遺体で見つかった事件。東京地検は逮捕・起訴された部下の山中正裕被告（45）について、強盗殺人の罪に訴因変更を地裁に求めたことがわかった。 〈画像〉爽やかなイケメンだった若かりし頃の山中被告と、動物好きだった河嶋さんが投稿していたお椀をかぶったネコの写真 行きつけのバーで挙動不審だった山中容疑者