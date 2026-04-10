R-1チャンピオンでJリーグ大好き芸人のお見送り芸人しんいちが、開業2年目を迎えた「長崎ピーススタジアム」を視察！サッカーファンでなくても楽しい長崎の新名所で、日本一ピッチから距離が近い座席や、スタジオグルメの新鮮なお寿司に大興奮する。だが、大人気マスコット・ヴィヴィくんに遭遇したことから、恐怖のピースタ名物を体験するはめに！？雨の長崎にR-1王者の絶叫が響き渡る！！ 【TVer