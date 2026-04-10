犬がフードを残してしまう心理3つ 1.お腹が空いていない 犬は本来“食いだめ”をする動物で、目の前にある食べ物は食べ尽くす傾向があります。 狩猟動物は「次にいつ獲物が手に入るかわからない」ということから、そのような行動を取るとされています。 しかし、現代の家庭犬の場合は毎日ほぼ同じ時間に食事がもらえることから、食事に対してあまり貪欲ではないタイプの犬も少なからずいます。 特にお腹