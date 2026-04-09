中日・根尾昂が8日、DeNA戦でプロ初勝利を挙げた。根尾は4−4の10回に登板すると、先頭の蝦名達夫をスライダーで空振り三振、続く石上泰輝を遊飛、最後は大阪桐蔭の後輩・松尾汐恩をスライダーで空振り三振と、1イニングを三者凡退に抑えた。直後の11回表に2点を勝ち越し、その裏、守護神・松山晋也が試合を締めて、根尾はプロ8年目で嬉しいプロ初勝利を手にした。◆ リリーフ陣の救世主になれるか？根尾は大阪桐蔭高で藤