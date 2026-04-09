岡山中央中学校の入学式岡山・北区蕃山町 岡山県の多くの中学校で9日、入学式が行われました。 岡山市の岡山中央中学校では104人の新入生が入学式に臨みました。 （岡山中央中学校／横田さなえ 校長）「日々絶え間ない努力を重ねることで、3年後に大きな達成感を味わってほしいと心から応援しています」 （新入生代表）「この岡山中央中学校での3年間を大切に過ごし、仲間とともに成長していくことをここに誓