【HG 1/144 ガンダムベース限定 Ξガンダム/ペーネロペー用ファンネル･ミサイル エフェクトセット】 4月25日 発売予定 価格：2,530円 BANDAI SPIRITSは、「ガンプラ」を主体とした総合施設”ガンダムベースにて限定ガンプラ「HG 1/144 ガンダムベース限定 Ξガンダム/ペーネロペー用ファンネル･ミサイル エフェクトセット」を4月25日に発