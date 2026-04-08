大竹まことがパーソナリティを務める「大竹まことゴールデンラジオ」（文化放送・月曜日～金曜日11時30分～15時）、4月8日の放送にコラムニストでニューレディの肉乃小路ニクヨが出演した。2月に新刊『育つ、育てる。対話力 話し下手が強みになるニクヨ式会話術』を発売した肉乃小路が、自身の経験も踏まえて対話力の向上について語った。 大竹まこと「御本（『育つ、育てる。 対話力 話し下手が