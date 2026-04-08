7月のアユ漁解禁に向けて、大分県宇佐市の駅館川で地元の漁協が8日、稚アユおよそ3万匹を放流しました。 【写真を見る】駅館川で稚アユ3万匹放流大分 宇佐市院内町では8日、駅館川漁協のメンバーが白岩橋と三又橋の2か所でおよそ300キロ、3万匹の稚鮎を放流しました。 現在7～10センチ程度の稚アユは、成魚になるころには20センチ程度の大きさになるということです。 駅館川では天然のアユだけでは漁獲量の維持