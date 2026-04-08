新しい16インチの「MacBook Pro」に付属する新型の140W USB-C電源アダプタに関して、互換性の問題が報告されています。

↑一部ユーザーが従来の電源アダプタ延長ケーブルを使えない（画像提供／Homemade Media／Unsplash）。

下の画像を見てください。左側が従来のUSB-C電源アダプタ、右側が新型のUSB-C電源アダプタです。充電器のプラグ部分が取り外せる構造は変わっていませんが、プラグの形状が「C7」規格から、よりスリムなピル型（錠剤型）になっています。

この変更により、従来の電源アダプタ延長ケーブルには接続することができません。

しかし奇妙なことに、アップルの電源アダプタ延長ケーブルの製品ページには、同ケーブルが新型の電源アダプタと互換性があると記載されています。

また、現在は販売終了となっている「ワールドトラベルアダプタキット」も、新型の電源アダプタでは使用できません。

電源アダプタの変更はオーストラリアと中国で確認されていますが、変更されていないと報告するユーザーもいます。新型の16インチMacBook Proを購入したら、まず電源アダプタの形状をチェックしたほうが良さそうです。

Source: MacRumors

The post どうなっているの？ 新型MacBook Pro、一部の充電器で互換性の問題が発覚 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.