巨人の増田陸内野手（２５）が７日の広島戦（マツダスタジアム）に「７番・一塁」で先発出場。出場４試合連続安打を記録した一方で、飛球を２度落球する失策を犯した。チームは２―５で敗れた。この日の球場は風速８メートルの強風が吹いていた。２回にはファビアンのファウルフライを落球。３回にはマウンド付近への飛球の落下点に入ったものの捕球できず、２度目の失策となった。失策の要因として強風や昨季からＬＥＤに変