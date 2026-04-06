【モデルプレス＝2026/04/06】4月6日よりABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショーの新シーズン「今日、好きになりました。クライストチャーチ編」（毎週月曜21時〜）が放送開始。参加するメンバーのプロフィールを紹介する。【写真】「今日好き」新シリーズ、美男美女が勢揃い◆「今日好き」クライストチャーチ編「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高