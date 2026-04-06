タレント・ほしのあき（４９）が５日深夜、ＳＮＳでフォロワーとやりとり。更年期の症状や体重などプライベートな質問にもざっくばらんに答えた。ほしのは２０１１年９月にＪＲＡの三浦皇成騎手（３６）と結婚し、１２年４月に第１子長女（１３）を出産した。産後も、グラビアアイドル時代と全く変わらぬスリムな体型をキープしているが、今回、体重についての質問に、「この前の人間ドックで測ったら、１６４・５センチ４３キ