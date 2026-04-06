紀ノ国屋は4月6日20時、公式オンラインストアにて「お散歩バッグ ネイビー×ベージュ」と「お散歩バッグ ピンク×グレー」を発売する。価格はいずれも税込3,850円。同商品は、犬の肉球をモチーフにしたデザインが特徴の、日本製ロングセラーバッグ。愛らしい見た目と実用性を兼ね備え、日常使いからちょっとした外出まで幅広く活躍するアイテムだ。【紀ノ国屋「お散歩バッグ ピンク×グレー」の画像はこちら】バッグはリバーシブル