【紀ノ国屋】犬の肉球デザイン×リバーシブルの「お散歩バッグ」発売

紀ノ国屋は4月6日20時、公式オンラインストアにて「お散歩バッグ ネイビー×ベージュ」と「お散歩バッグ ピンク×グレー」を発売する。価格はいずれも税込3,850円。

同商品は、犬の肉球をモチーフにしたデザインが特徴の、日本製ロングセラーバッグ。愛らしい見た目と実用性を兼ね備え、日常使いからちょっとした外出まで幅広く活躍するアイテムだ。

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バッグはリバーシブル仕様となっており、その日の気分やコーディネートに合わせて使い分けが可能。表面は肉球柄のネイビーまたはピンク、裏面はそれぞれベージュとグレーのシンプルなデザインで、シーンを選ばず使用できる。

紀ノ国屋「お散歩バッグ ネイビー×ベージュ」

収納面も充実しており、内側・外側あわせて6つのオープンポケットを備える。バッグの大きさは約縦25cm×横22cm×マチ12cm、持ち手の長さは約33cm。耐荷重は約8kg。

なお、「お散歩バッグ ネイビー×ベージュ」「お散歩バッグ ピンク×グレー」の店舗での発売日は未定としている。

なお、紀ノ国屋のエコバッグは、1995年の初登場当時はスタンプとの交換でのみ入手できる限定アイテムだった。しかし、そのデザイン性と使い勝手の良さが支持を集め、人気商品へと成長。現在では、豊富なカラーバリエーションに加え、コンパクトに折りたためるタイプや保冷バッグ、さらには人気ブランドとのコラボモデルなど、多彩なラインアップを展開している。