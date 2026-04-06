本日4月6日（月）よる9時から日本テレビ系で放送の「月曜から夜ふかし 春の2時間SP」。今夜は「全国のご当地問題を調査した件」「聞かれ飽きた質問」「フェフ姉さん プロキックボクサーデビュー戦への道」「夜ふかし的春のイングリッシュレッスン」など、新年度の始まりにふさわしい豪華ラインナップでお届け！◆全国のご当地問題を調査した件恒例の“ご当地問題”もたっぷりお届け。青森と山形からは独特の方言にまつわる問題が。