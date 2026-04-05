JRAは、「2026ワールドオールスタージョッキーズ（WASJ）」を8月22日、23日の2日間、札幌競馬場で開催すると発表した。同シリーズは、国内外のトップジョッキーが集結して争う恒例イベントで、今年も外国騎手・地方競馬所属騎手とJRA騎手による対抗戦形式で行われる。【WASJ・第4戦】ウィリアムズ騎乗 ピンクジンがゴール前の接戦を制する外国人騎手・地方騎手 VS JRA騎手レースは計4戦で構成され、初日は第1戦（芝1200m・3