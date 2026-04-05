WASJが今年も札幌で開催決定…世界の名手が集う夏の祭典、8月22日・23日に実施

JRAは、「2026ワールドオールスタージョッキーズ（WASJ）」を8月22日、23日の2日間、札幌競馬場で開催すると発表した。

同シリーズは、国内外のトップジョッキーが集結して争う恒例イベントで、今年も外国騎手・地方競馬所属騎手とJRA騎手による対抗戦形式で行われる。

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外国人騎手・地方騎手 VS JRA騎手

レースは計4戦で構成され、初日は第1戦（芝1200m・3歳上2勝クラス）、第2戦（芝2000m・3歳上3勝クラス）、2日目は第3戦（ダ1700m・3歳上2勝クラス）、第4戦（芝1800m・3歳上2勝クラス）が予定されている。

出場騎手は14人で、外国騎手・地方競馬所属騎手7人とJRA代表騎手7人が参戦。JRA代表騎手は、日本ダービー優勝騎手や前年のMVJ受賞者、勝利数上位者などを基準に選出される。

また、シリーズは個人戦に加え、「WAS選抜」と「JRA選抜」に分かれて総合得点を競うチーム対抗戦も実施。世界のトップジョッキーによるハイレベルな戦いに加え、チーム戦としての見どころも加わる。