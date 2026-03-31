バンダイは、「ガシャポン」シリーズより「いきもの大図鑑アドバンス カブトムシ04 ディスプレイスタンド＆樹皮台座(中)セット」をガシャポンオンライン限定で販売する。本体は全3種で、樹皮台座(中)もしくはディスプレイスタンドが付属。価格は1回1,800円。販売期間は2026年04月16日23:59まで。お届け時期は2026年6月下旬頃。「いきもの大図鑑アドバンス カブトムシ04 ディスプレイスタンド＆樹皮台座(中)セット」(全3種・1,800円