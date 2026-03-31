県と美馬市などは、県産「ユズ」の供給体制強化にむけ、大手食品メーカーと産地振興に関する協定を3月30日に締結しました。協定を結んだのは、大手食品メーカーのMizkanと、県と美馬市、それにJA徳島県など5社です。県によりますと、「ユズ」は料理やフレグランスの材料として海外での需要が急拡大する一方、国内では生産者の高齢化により生産量が減少しています。こうした中、ユズの安定調達を目指すMizk