聞いたことはある、何となく意味も分かる。でも、詳しくは知らない。そんなサッカー用語を解説。第23弾は「ギャップ」だ。――◆――◆――相手の守備組織に生じるスペース。ライン間や選手間の隙間を指す。特に意識されるのは、ディフェンスラインとミッドフィールドラインの間や、センターバックとサイドバックの間など、守備ブロックに生まれる空間だ。攻撃側はこのギャップをいかに見つけ、そして作り、活用するかが得点の