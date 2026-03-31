【今さら聞けないサッカー用語：ギャップ】守備ブロックに生まれる空間。時間と状況によって変化。駆け引きの大きな要素に
聞いたことはある、何となく意味も分かる。でも、詳しくは知らない。そんなサッカー用語を解説。第23弾は「ギャップ」だ。
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相手の守備組織に生じるスペース。ライン間や選手間の隙間を指す。特に意識されるのは、ディフェンスラインとミッドフィールドラインの間や、センターバックとサイドバックの間など、守備ブロックに生まれる空間だ。攻撃側はこのギャップをいかに見つけ、そして作り、活用するかが得点の鍵となる。
ギャップは常に空いているスペースではなく、時間と状況によって変化する。たとえば、相手が前からプレスに来た際にはディフェンスの背後にスペースが生まれやすい。逆にリトリートしてブロックを敷いた場合には、ライン間の狭い隙間が重要になる。
背後はオフサイドラインを意識する必要があるが、ディフェンスの動きに応じて段差が生じると、オフェンスは侵入しやすくなる。
ギャップを使うプレーとしては、トップ下やインサイドハーフの選手がライン間でボールを受ける動きが代表的だ。このポジションの選手がディフェンスの合間で前を向くことができれば、相手の守備を一気に崩す起点となる。サイドの選手も相手の守備を外側に引きつけてから中のギャップに侵入できれば、パスコースやドリブルの選択肢を広げることができる。
守備側にとっては、ギャップをいかに消すかが組織守備の鍵となる。ライン間の距離をコンパクトに保ち、選手同士の距離感を適切に維持することで、相手に自由な前向きのプレーを許さない。加えてボールの移動に応じてスライドし、局所的な数的優位を作ることでギャップの発生を抑制できる。
ギャップは攻守両面で試合の主導権を左右しうる。それは単なるスペースの有無ではなく、チーム全体の配置や動きの中で生まれ、消えていくものである。チーム戦術とも大きく関係するため、攻撃側と守備側の駆け引きの大きな要素になるのだ。
文●河治良幸
【記事】【今さら聞けないサッカー用語：ポジショナルプレー】
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相手の守備組織に生じるスペース。ライン間や選手間の隙間を指す。特に意識されるのは、ディフェンスラインとミッドフィールドラインの間や、センターバックとサイドバックの間など、守備ブロックに生まれる空間だ。攻撃側はこのギャップをいかに見つけ、そして作り、活用するかが得点の鍵となる。
背後はオフサイドラインを意識する必要があるが、ディフェンスの動きに応じて段差が生じると、オフェンスは侵入しやすくなる。
ギャップを使うプレーとしては、トップ下やインサイドハーフの選手がライン間でボールを受ける動きが代表的だ。このポジションの選手がディフェンスの合間で前を向くことができれば、相手の守備を一気に崩す起点となる。サイドの選手も相手の守備を外側に引きつけてから中のギャップに侵入できれば、パスコースやドリブルの選択肢を広げることができる。
守備側にとっては、ギャップをいかに消すかが組織守備の鍵となる。ライン間の距離をコンパクトに保ち、選手同士の距離感を適切に維持することで、相手に自由な前向きのプレーを許さない。加えてボールの移動に応じてスライドし、局所的な数的優位を作ることでギャップの発生を抑制できる。
ギャップは攻守両面で試合の主導権を左右しうる。それは単なるスペースの有無ではなく、チーム全体の配置や動きの中で生まれ、消えていくものである。チーム戦術とも大きく関係するため、攻撃側と守備側の駆け引きの大きな要素になるのだ。
文●河治良幸
【記事】【今さら聞けないサッカー用語：ポジショナルプレー】