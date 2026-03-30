韓国で上映される海外映画の多くを翻訳し、現地でその名が知られているという翻訳家のファン・ソクヒ氏に、性犯罪の前科疑惑が浮上したと３０日、現地メディアのテンアジアなどが報じた。記事によるとソクヒ氏は２００５年、通りを歩いていた女性へのセクハラおよび暴行容疑、２０１４年に受講生への性的暴行の容疑で２度起訴され、強制わいせつ致傷や準強姦（ごうかん）などの罪で起訴されたが、いずれも執行猶予付きで釈放さ