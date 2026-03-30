韓国で上映される海外映画の多くを翻訳し、現地でその名が知られているという翻訳家のファン・ソクヒ氏に、性犯罪の前科疑惑が浮上したと３０日、現地メディアのテンアジアなどが報じた。

記事によるとソクヒ氏は２００５年、通りを歩いていた女性へのセクハラおよび暴行容疑、２０１４年に受講生への性的暴行の容疑で２度起訴され、強制わいせつ致傷や準強姦（ごうかん）などの罪で起訴されたが、いずれも執行猶予付きで釈放されたという。

ファン・ソクヒ氏について同メディアは、韓国国内で最も有名で好感度の高い翻訳家として名高い存在であり、一般の人々にも知名度が高い人物と紹介。２０２２年には、人気トーク番組「ユ・クイズ ＯＮ ＴＨＥ ＢＬＯＣＫ」にゲスト出演し「劇場公開の映画翻訳を始めて１０年で、約５００本の映画を翻訳した」と語り、１週間に１本のペースで翻訳したことになると明かし、注目を集めたという。

１９７９年生まれのソクヒ氏は、映画「ボヘミアン・ラプソディ」「デッドプール」シリーズ、「スパイダーマン」シリーズ、「アバター」シリーズ、「ターミネーター：ニュー・フェイト」など有名作品を翻訳。２０１２年に結婚し、一女がいる。

この事案について、ソクヒ氏は自身のインスタグラムを更新。「関連事項について、弁護士と検討している」「報道内容には事実と異なる部分、確認されていない内容、また法的判断範囲を逸脱した表現が含まれている場合は訂正および対応を検討する」と発表している。