ちいかわパークに4月1日、イカしたスーツを着用したうさぎが登場します!🚩ちいかわパーク限定グッズ🚩. 4月1日(水)より新商品が登場⭐️. ちいかわパーク イカスーツが…さきいかになっちゃった!!? \650(税込). 見た目がかわいい「さきいか」登場✨パッケージにはイカスーツを着たうさぎが!. ついつい手が止まらない…!お土産にも、お酒のお供にもおすすめ🍶 (@chiikawa_parkjpより引用)「