「ちいかわ」イカスーツのうさぎが「さきいか」になっちゃった!? - 可愛すぎるパッケージに「これはイカしたグッズだ」とファン歓喜
ちいかわパークに4月1日、イカしたスーツを着用したうさぎが登場します!
🚩ちいかわパーク限定グッズ🚩
.
4月1日(水)より新商品が登場⭐️
.
ちいかわパーク イカスーツが…さきいかになっちゃった!!?
\650(税込)
.
見た目がかわいい「さきいか」登場✨
パッケージにはイカスーツを着たうさぎが!
.
ついつい手が止まらない…!
お土産にも、お酒のお供にもおすすめ🍶
(@chiikawa_parkjpより引用)
「ちいかわパーク イカスーツが…さきいかになっちゃった!!?」
なんて可愛い。この世にこんなにもイカスーツが似合う子がいるでしょうか!?
実は、アニメ第3話の冒頭で、うさぎがイカスーツを着て登場するシーンがあるのですが……、そのシーンを思い出したファンも多いのでは!? その時とはちょっと違ったデザインですが、美味しそうだし、可愛いし、最高です!
このニュースに、SNSでは「え、かわいすぎん? めっちゃほしい」「ヤバい!!めっちゃ食べたいし欲しい!!」「パッケージかわいいww 欲しくなっちゃう笑」「これはイカしたグッズだ」「日本酒を!!日本酒を用意しないと!」といった声が続々と。発売前から大人気です!
発売日は4月1日。パッケージを開けるのがもったいないくらい可愛い「ちいかわパーク イカスーツが…さきいかになっちゃった!!?」は、ちいかわパーク限定商品。パークを満喫しながら、探してみてくださいね。
🚩ちいかわパーク限定グッズ🚩4月1日（水）より新商品が登場⭐️ちいかわパーク イカスーツが…さきいかになっちゃった!!?\650（税込）見た目がかわいい「さきいか」登場✨パッケージにはイカスーツを着たうさぎが！ついつい手が止まらない…！お土産にも、お酒のお供にもおすすめ🍶… pic.twitter.com/XsjiqfYQur- ちいかわパーク【公式】 (@chiikawa_parkjp) March 25, 2026
🚩ちいかわパーク限定グッズ🚩
.
4月1日(水)より新商品が登場⭐️
.
ちいかわパーク イカスーツが…さきいかになっちゃった!!?
\650(税込)
.
見た目がかわいい「さきいか」登場✨
パッケージにはイカスーツを着たうさぎが!
.
お土産にも、お酒のお供にもおすすめ🍶
(@chiikawa_parkjpより引用)
「ちいかわパーク イカスーツが…さきいかになっちゃった!!?」
なんて可愛い。この世にこんなにもイカスーツが似合う子がいるでしょうか!?
実は、アニメ第3話の冒頭で、うさぎがイカスーツを着て登場するシーンがあるのですが……、そのシーンを思い出したファンも多いのでは!? その時とはちょっと違ったデザインですが、美味しそうだし、可愛いし、最高です!
このニュースに、SNSでは「え、かわいすぎん? めっちゃほしい」「ヤバい!!めっちゃ食べたいし欲しい!!」「パッケージかわいいww 欲しくなっちゃう笑」「これはイカしたグッズだ」「日本酒を!!日本酒を用意しないと!」といった声が続々と。発売前から大人気です!
発売日は4月1日。パッケージを開けるのがもったいないくらい可愛い「ちいかわパーク イカスーツが…さきいかになっちゃった!!?」は、ちいかわパーク限定商品。パークを満喫しながら、探してみてくださいね。
🚩ちいかわパーク限定グッズ🚩4月1日（水）より新商品が登場⭐️ちいかわパーク イカスーツが…さきいかになっちゃった!!?\650（税込）見た目がかわいい「さきいか」登場✨パッケージにはイカスーツを着たうさぎが！ついつい手が止まらない…！お土産にも、お酒のお供にもおすすめ🍶… pic.twitter.com/XsjiqfYQur- ちいかわパーク【公式】 (@chiikawa_parkjp) March 25, 2026