27日に開幕したプロ野球。3月にWBCが開催されたこともあり、多くの選手がメジャー挑戦に向けて着々と準備を進めている。前回2023年大会後は、山本由伸（オリックス→ドジャース）ら計8投手が米球界へ移籍した。【もっと読む】Wソックス村上宗隆に衝撃予想 「1年目にいきなり放出」の信憑性今年、多くのメジャー球団から注目を集めているのが、29日のロッテ戦に先発した西武の平良海馬（26）だ。昨季は抑えとしてセーブ王を獲