吉本興業の若手芸人たちが活躍する、大阪の「よしもと漫才劇場」「森ノ宮よしもと漫才劇場」、東京の「渋谷よしもと漫才劇場」「神保町よしもと漫才劇場」の合同スペシャルイベント『THE BEST OF MANGEKI 2026』が29日、大阪の笑いの殿堂・なんばグランド花月で開催された。【写真多数】東西マンゲキ激人の“頂点”が集ったスペシャルイベントの様子よしもと漫才劇場（マンゲキ）が東西4館体制となった2025年4月から、芸歴8年