『THE BEST OF MANGEKI 2026』開催

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　吉本興業の若手芸人たちが活躍する、大阪の「よしもと漫才劇場」「森ノ宮よしもと漫才劇場」、東京の「渋谷よしもと漫才劇場」「神保町よしもと漫才劇場」の合同スペシャルイベント『THE BEST OF MANGEKI 2026』が29日、大阪の笑いの殿堂・なんばグランド花月で開催された。

【写真多数】東西マンゲキ激人の“頂点”が集ったスペシャルイベントの様子

　よしもと漫才劇場（マンゲキ）が東西4館体制となった2025年4月から、芸歴8年目以上の「極メンバー」が総出演する2ヶ月に1回のネタバトル「グランドバトル」EAST・WEST、芸歴7年目以下の「翔メンバー」が総出演する2ヶ月に1回のネタバトル「Kakeru翔グランプリ」EAST・WESTをそれぞれ実施。今回は、2025年度に開催された「グランドバトル」東西各6回、「翔グランプリ」東西各6回の優勝者が一堂に会し、まさに“頂点のみ”が集結するスペシャルステージとなった。

　前半のネタブロックには、金魚番長、ぐろう、大王、マイスイートメモリーズ、ゼロカラン、例えば炎、エバースの7組が登場した。後半のネタブロックには、滝音、イチゴ、シカノシンプ、三遊間、豪快キャプテン、ダイタク、たくろうの7組がラインナップ。大トリは『M-1グランプリ2025』優勝のたくろうが締めくくった。

　また、2月14日から1ヶ月にわたり投票を受け付けた「オールマンゲキ翔総選挙」の結果も発表。さらに、東京マンゲキ芸人たちと一緒に新幹線で大阪に遠征・観劇する「『THE BEST OF MANGEKI 2026』開催記念！東京マンゲキメンバーと一緒に大阪に乗り込む貸切新幹線ツアー」も満員御礼となった。

■「Kakeru翔グランプリ」EAST・WEST　2025年度結果
「Kakeru翔グランプリWEST」
2025年4月1位　三遊間（稲継諒、さくらい）
6月1位　例えば炎（タキノルイ、田上）
8月1位　ぐろう（家村涼太、高松巧）
10月1位　三遊間
12月1位　シカノシンプ（北川、ゆのき）
2026年2月1位　ぐろう

「Kakeru翔グランプリEAST」
2025年4月1位　イチゴ（イクト、木原優一）
6月1位　ゼロカラン（ワキユウタ、たいが）
8月1位　イチゴ
10月1位　家族チャーハン（大石、江頭）
12月1位　金魚番長（箕輪智征、古市勇介）
2026年2月1位　大王（山内仁平、渡辺ポット）

■「グランドバトル」EAST・WEST　2025年度結果
「グランドバトルWEST」
2025年4月1位　マイスイートメモリーズ（トランスフォーム福田、花谷豊）
6月1位　20世紀（しげ、木本悠斗）
8月1位　パーティーパーティー（きむきむ、ひらかわ）
10月1位　豪快キャプテン（べーやん、山下ギャンブルゴリラ）
12月1位　たくろう（赤木、きむらバンド）
2026年2月1位　豪快キャプテン

「グランドバトルEAST」
2025年4月1位　エバース（佐々木隆史、町田和樹）
6月1位　ダイタク（吉本大、吉本拓）
8月1位　エバース
10月1位　エバース
12月1位　滝音（さすけ、秋定遼太郎）
2026年2月1位　エバース

■「オールマンゲキ翔総選挙」結果
1位　ジョックロック（福本ユウショウ、ゆうじろー）
2位　例えば炎
3位　cacao（高橋、浦田スターク、たっぺい）
4位　金魚番長
5位　家族チャーハン
6位　三遊間
7位　ナユタ（おのはら、ホリコシ）
8位　大王
9位　イチゴ
10位　空前メテオ（茶屋、大門正尚）