東西マンゲキの“頂点芸人”たちNGK集結『THE BEST OF MANGEKI 2026』レポート【2025年度バトル＆オールマンゲキ翔総選挙結果】
吉本興業の若手芸人たちが活躍する、大阪の「よしもと漫才劇場」「森ノ宮よしもと漫才劇場」、東京の「渋谷よしもと漫才劇場」「神保町よしもと漫才劇場」の合同スペシャルイベント『THE BEST OF MANGEKI 2026』が29日、大阪の笑いの殿堂・なんばグランド花月で開催された。
【写真多数】東西マンゲキ激人の“頂点”が集ったスペシャルイベントの様子
よしもと漫才劇場（マンゲキ）が東西4館体制となった2025年4月から、芸歴8年目以上の「極メンバー」が総出演する2ヶ月に1回のネタバトル「グランドバトル」EAST・WEST、芸歴7年目以下の「翔メンバー」が総出演する2ヶ月に1回のネタバトル「Kakeru翔グランプリ」EAST・WESTをそれぞれ実施。今回は、2025年度に開催された「グランドバトル」東西各6回、「翔グランプリ」東西各6回の優勝者が一堂に会し、まさに“頂点のみ”が集結するスペシャルステージとなった。
前半のネタブロックには、金魚番長、ぐろう、大王、マイスイートメモリーズ、ゼロカラン、例えば炎、エバースの7組が登場した。後半のネタブロックには、滝音、イチゴ、シカノシンプ、三遊間、豪快キャプテン、ダイタク、たくろうの7組がラインナップ。大トリは『M-1グランプリ2025』優勝のたくろうが締めくくった。
また、2月14日から1ヶ月にわたり投票を受け付けた「オールマンゲキ翔総選挙」の結果も発表。さらに、東京マンゲキ芸人たちと一緒に新幹線で大阪に遠征・観劇する「『THE BEST OF MANGEKI 2026』開催記念！東京マンゲキメンバーと一緒に大阪に乗り込む貸切新幹線ツアー」も満員御礼となった。
■「Kakeru翔グランプリ」EAST・WEST 2025年度結果
「Kakeru翔グランプリWEST」
2025年4月1位 三遊間（稲継諒、さくらい）
6月1位 例えば炎（タキノルイ、田上）
8月1位 ぐろう（家村涼太、高松巧）
10月1位 三遊間
12月1位 シカノシンプ（北川、ゆのき）
2026年2月1位 ぐろう
「Kakeru翔グランプリEAST」
2025年4月1位 イチゴ（イクト、木原優一）
6月1位 ゼロカラン（ワキユウタ、たいが）
8月1位 イチゴ
10月1位 家族チャーハン（大石、江頭）
12月1位 金魚番長（箕輪智征、古市勇介）
2026年2月1位 大王（山内仁平、渡辺ポット）
■「グランドバトル」EAST・WEST 2025年度結果
「グランドバトルWEST」
2025年4月1位 マイスイートメモリーズ（トランスフォーム福田、花谷豊）
6月1位 20世紀（しげ、木本悠斗）
8月1位 パーティーパーティー（きむきむ、ひらかわ）
10月1位 豪快キャプテン（べーやん、山下ギャンブルゴリラ）
12月1位 たくろう（赤木、きむらバンド）
2026年2月1位 豪快キャプテン
「グランドバトルEAST」
2025年4月1位 エバース（佐々木隆史、町田和樹）
6月1位 ダイタク（吉本大、吉本拓）
8月1位 エバース
10月1位 エバース
12月1位 滝音（さすけ、秋定遼太郎）
2026年2月1位 エバース
■「オールマンゲキ翔総選挙」結果
1位 ジョックロック（福本ユウショウ、ゆうじろー）
2位 例えば炎
3位 cacao（高橋、浦田スターク、たっぺい）
4位 金魚番長
5位 家族チャーハン
6位 三遊間
7位 ナユタ（おのはら、ホリコシ）
8位 大王
9位 イチゴ
10位 空前メテオ（茶屋、大門正尚）
【写真多数】東西マンゲキ激人の“頂点”が集ったスペシャルイベントの様子
よしもと漫才劇場（マンゲキ）が東西4館体制となった2025年4月から、芸歴8年目以上の「極メンバー」が総出演する2ヶ月に1回のネタバトル「グランドバトル」EAST・WEST、芸歴7年目以下の「翔メンバー」が総出演する2ヶ月に1回のネタバトル「Kakeru翔グランプリ」EAST・WESTをそれぞれ実施。今回は、2025年度に開催された「グランドバトル」東西各6回、「翔グランプリ」東西各6回の優勝者が一堂に会し、まさに“頂点のみ”が集結するスペシャルステージとなった。
また、2月14日から1ヶ月にわたり投票を受け付けた「オールマンゲキ翔総選挙」の結果も発表。さらに、東京マンゲキ芸人たちと一緒に新幹線で大阪に遠征・観劇する「『THE BEST OF MANGEKI 2026』開催記念！東京マンゲキメンバーと一緒に大阪に乗り込む貸切新幹線ツアー」も満員御礼となった。
■「Kakeru翔グランプリ」EAST・WEST 2025年度結果
「Kakeru翔グランプリWEST」
2025年4月1位 三遊間（稲継諒、さくらい）
6月1位 例えば炎（タキノルイ、田上）
8月1位 ぐろう（家村涼太、高松巧）
10月1位 三遊間
12月1位 シカノシンプ（北川、ゆのき）
2026年2月1位 ぐろう
「Kakeru翔グランプリEAST」
2025年4月1位 イチゴ（イクト、木原優一）
6月1位 ゼロカラン（ワキユウタ、たいが）
8月1位 イチゴ
10月1位 家族チャーハン（大石、江頭）
12月1位 金魚番長（箕輪智征、古市勇介）
2026年2月1位 大王（山内仁平、渡辺ポット）
■「グランドバトル」EAST・WEST 2025年度結果
「グランドバトルWEST」
2025年4月1位 マイスイートメモリーズ（トランスフォーム福田、花谷豊）
6月1位 20世紀（しげ、木本悠斗）
8月1位 パーティーパーティー（きむきむ、ひらかわ）
10月1位 豪快キャプテン（べーやん、山下ギャンブルゴリラ）
12月1位 たくろう（赤木、きむらバンド）
2026年2月1位 豪快キャプテン
「グランドバトルEAST」
2025年4月1位 エバース（佐々木隆史、町田和樹）
6月1位 ダイタク（吉本大、吉本拓）
8月1位 エバース
10月1位 エバース
12月1位 滝音（さすけ、秋定遼太郎）
2026年2月1位 エバース
■「オールマンゲキ翔総選挙」結果
1位 ジョックロック（福本ユウショウ、ゆうじろー）
2位 例えば炎
3位 cacao（高橋、浦田スターク、たっぺい）
4位 金魚番長
5位 家族チャーハン
6位 三遊間
7位 ナユタ（おのはら、ホリコシ）
8位 大王
9位 イチゴ
10位 空前メテオ（茶屋、大門正尚）