この記事の画像を見る※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年4月号からの転載です。 さまざまな準備をして新年を迎える人と、新年のことは新年になってからという人がいる。あなたはどちら？ 1月の総合ランキングには家計簿・家計ノートや暦がけっこう残留していて、後者の人が意外と多いのだと感じる。さすがに年賀状作成関連の本はランキングリストに見当たらない。新年は大河ドラマの始まりでもあり、『NHK大河ドラマ・ガイ