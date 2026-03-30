今さら人に聞けないような“音楽の基本”から、制作の裏側や専門テクニックといった“マニアックな知識”までを掘り下げる『EIGHT-JAM』。3月29日（日）放送の同番組では、22枚目のオリジナルアルバム『産声』を発表して話題のMr.Childrenを特集した。スタジオにはmabanua、せとゆいか（Saucy Dog）、清塚信也、オーイシマサヨシが登場。さらに川谷絵音、小林壱誓（緑黄色社会）、TAIKING（Suchmos）もアンケートで参加した。【映