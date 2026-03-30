夫婦共働きで4月に小学校に入学する子どもがいる人の中には、「仕事と育児を両立できるのか」「子どもが学校生活でつまずかないか不安」などと不安に感じている人も多いのではないでしょうか。入学後は、保護者も働き方や生活スタイルを変えざるを得ない状況になることも少なくありません。【すぐにできる】4月に入る前に実践して！これが「小1の壁」を乗り越えるのに役立つ“3つの備え”です！もしも世間で話題となっている