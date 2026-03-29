ボブにしているのに、なぜかアカ抜けないと感じていませんか？同じボブでも、今っぽく見える人とそうでない人の差は、“長さ”ではなく“重さの設計”にあります。毛先が揃いすぎていると、シルエットが止まって見え、全体の印象が少し重たくなりがちに。2026年春のボブは、動きと抜けを感じる軽やかな質感が鍵になります。2026春ボブは「重さを残しすぎない」がポイントこれまでのボブは、ラインをきれいに揃えた重めのスタイルが