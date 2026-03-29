【40代・50代】今っぽくて若々しい“重すぎないボブ”。2026春「大人ヘア」の正解
ボブにしているのに、なぜかアカ抜けないと感じていませんか？同じボブでも、今っぽく見える人とそうでない人の差は、“長さ”ではなく“重さの設計”にあります。毛先が揃いすぎていると、シルエットが止まって見え、全体の印象が少し重たくなりがちに。2026年春のボブは、動きと抜けを感じる軽やかな質感が鍵になります。
2026春ボブは「重さを残しすぎない」がポイント
これまでのボブは、ラインをきれいに揃えた重めのスタイルが人気。ただ、今季はそこから少しだけ変化し、毛先に軽さを感じるデザインへとシフトしています。
▲毛先が揃いすぎる（左）とシルエットが止まって見えやすいが、毛先に軽さと動きがあるだけ（右）で同じボブでも印象は軽やかに
例えば、毛先がきれいに揃ったボブは落ち着いた印象に見える一方で、やや重さが目立つことも。一方で、毛先にほんの少し動きがあるだけで、同じ長さでも軽やかさが生まれます。ベースのラインは残しつつ、毛先や表面にわずかな動きを加える――そのバランスが今っぽさにつながります。
「毛先の動き」が軽さをつくる
ボブは毛先の見え方で印象が大きく変わるスタイルです。毛先がまっすぐ揃いすぎていると、どうしても“詰まって見える”印象に。
今っぽく見せるなら、ワンカールや軽い動きをつけるだけでも十分。ポイントは、整えすぎないこと。毛先に少しだけ隙間や動きを残すことで、自然な抜け感が生まれます。きれいにまとめるのではなく、“少しだけラフに仕上げる”ことが軽さを引き出すコツです。
「顔まわりの軽さ」で印象をやわらかく
もうひとつ意識したいのが、顔まわりの重さ。ここにボリュームが集まりすぎると、印象が引き締まりすぎて見えることがあります。
例えば、顔まわりに少しだけレイヤーを入れたり、動きを出すことで、自然なやわらかさをプラス。また、分け目を固定しすぎない、耳にかけて抜けをつくるなど、ちょっとした変化でも印象は変わります。顔まわりに“余裕”をつくることが、若々しさにつながります。
2026年春のボブは、“きれいに揃える”より“重さを整える”ことがポイント。同じボブでも、毛先の動きや質感を少し見直すだけで、印象はぐっと今っぽくなります。ボブは差が出やすいスタイルだからこそ、重さのバランスに目を向けてアップデートしてみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は美容師によるヘアデザインや髪質に関する一般的な知見をもとに、編集部が構成しています
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