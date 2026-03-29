ニュース番組『わたしとニュース』にマネジメントトレーニングを普及するEVeM VP of Impactの滝川麻衣子氏が出演。その際、視聴者からのコメントに対し、ズバリと返す場面があった。【映像】年下上司がおじさん部下に苦労した具体例番組ではこの日、増え続ける「おじさん部下」とコミュニケーション方法について取り上げた。これに対し、視聴者からはさまざまなコメントが寄せられたまず1つ目に「部下をうまく使う技量ないの