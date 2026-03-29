ニュース番組『わたしとニュース』にマネジメントトレーニングを普及するEVeM VP of Impactの滝川麻衣子氏が出演。その際、視聴者からのコメントに対し、ズバリと返す場面があった。

【映像】年下上司がおじさん部下に苦労した具体例

番組ではこの日、増え続ける「おじさん部下」とコミュニケーション方法について取り上げた。これに対し、視聴者からはさまざまなコメントが寄せられた

まず1つ目に「部下をうまく使う技量ないのになんで人の上に立つの？」というコメントが寄せられた。これに対し、滝川氏は「使うとか使われるとかじゃない。でもやっぱり世の中がずっと上司が部下を使うとか命令に従うみたいな考え方で推移してきたものが、このコメントしてくださった方も内在化していると思う。そういうものであると。だから、人を道具のように使う技量のある人しかマネージメントとか上司になるべきじゃない、しかも人の『上に立つ』と言ってしまっている」と懸念を示した。

続いて、「仕事に雑談は必要ありません」「プライベートなことは話したくありません。失礼します。」といったコメントが届くと、滝川氏は「プライベートのことを話したくないし、雑談もしたくないけど、コメントはしてくれる」と反応し、「これ結構実は雑談好きな人なんですよね」と指摘した。

さらに、「プライベートのことは話したくありませんっていうことを誰かにこういう形で伝えてくることは、表現したい自分もある方だと思う。なので、プライベートなことじゃなくても、話してみるとか伝えてみることは実は得意、そういう思いのある人なのではないか。これは何か言いたい人なのではないかと、逆にかなり可能性を感じる」と分析した。

（『わたしとニュース』より）