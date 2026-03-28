国民民主党大分県連は２８日総務会を開き、次期衆院選大分1区に堤淳太さんを擁立する方針を決めました。元京都府議の堤さんは2月の総選挙に党公認候補として出馬していました。県連では本人の意向を確認した上で、４月に開催する定期大会に諮ることにしています。 また、党本部が「大分県内で県議会議員を3人、市町村の議員を7人に増やす」と目標に掲げたことを報告し、今後達成に向けて取り組んでいくことを確認しました。